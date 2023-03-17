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  4. SON DAKİKA | Sel felaketinde can kaybı sayısı yükseldi! Bakan Soylu Şanlıurfa ve Adıyaman'daki son durumu açıkladı

SON DAKİKA | Sel felaketinde can kaybı sayısı yükseldi! Bakan Soylu Şanlıurfa ve Adıyaman'daki son durumu açıkladı

17.03.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sel felaketinde can kaybının yükseldiğini duyurdu. Bakan Soylu, Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da ise 2 kişinin selde hayatını kaybettiğini söyledi.

SON DAKİKA | Sel felaketinde can kaybı sayısı yükseldi! Bakan Soylu Şanlıurfa ve Adıyaman'daki son durumu açıkladı

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapıyor. Sel felaketindeki son durumu paylaşan Bakan Soylu, Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da ise 2 kişinin selde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları:

Hemşehrilerimiz bizi biraz maruz görsünler. Suyu 5 itibarıyla vereceğiz. Yüksek konutlara ise birkaç saat sonra ulaşır. 100'ün üzerinde tanker getirdik. İçme suyu getirdik, 100 TIR'ın üzerinde. Böyle bir riskle karşı karşıya kaldık. Arkadaşlarımız suyu zamanında kapattılar. Su arıtma sisteminde temiz hale geliyor.

Şu görüntü suyun çamurlu hali. Bunu görür görmez kapattılar. Birkaç saatte bu bitecek. Şu anda gelen hali bu. Şu andaki arıtmanın mevcut halidir. Bu ilk halini vermiş olsaydık daha büyük bir problemle karşı karşıya kalacaktık.

jhkgk

Bir üzüntümüz var. Maalesef kendilerini gazeteci zannedenler suya kanalizasyon karıştığını bu yüzden kapatıldığını söylediler. Ben bunların Allah korkusu olduğunu sanmıyoruz. Gazetecilik değildir palyaçoluktur. Allah da millet de hesabını sorar.

Tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etek istiyorum. Şanlıurfa'da ölüm sayımız 12'ydi. Şanlıurfa'da 16 Adıyaman'da 2 toplam 18 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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Adıyaman Şanlıurfa Süleyman Soylu son dakika sel felaketi

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