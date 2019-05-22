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Son dakika: Selim Kotil İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

SEÇİM HABERLERİ  | 22.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Bağımsız Türkiye Partisi’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, 23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul seçiminden çekildiğini açıkladı.

Son dakika: Selim Kotil İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim.” dedi. Selim Kotil 31 Mart'taki seçimde 27.238 oy almıştı.

Kotil açıklamasında şunları söyledi:

Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun.


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