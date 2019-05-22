Son dakika: Selim Kotil İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim.” dedi. Selim Kotil 31 Mart'taki seçimde 27.238 oy almıştı.
Kotil açıklamasında şunları söyledi:
Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun.
Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde— Selim Kotil (@selimkotil34) 22 Mayıs 2019
23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim.
Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun