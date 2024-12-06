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  4. Son dakika | Serhat Özmen yakalanıp Türkiye'ye getirildi! MİT'ten kritik operasyon

Son dakika | Serhat Özmen yakalanıp Türkiye'ye getirildi! MİT'ten kritik operasyon

06.12.2024 16:03
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Son dakika haberi: MİT kritik bir operasyona daha imza attı. Terör örgütünün sözde sorumlularından Serhat Özmen yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

Son dakika | Serhat Özmen yakalanıp Türkiye'ye getirildi! MİT'ten kritik operasyon

Son dakika haberi: MİT, PKK/KCK’nın Suriye’deki istihbarat yapılanması sözde sorumlularından Serhat Özmen'i yurtdışında yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye'deki yapılanmasının sözde sorumlularından "Yılmaz" kod adlı Serhat Özmen'in yurt dışındaki yerini belirledi.

MİT'in operasyonuyla yakalanan Özmen, Türkiye'ye getirildi.

Terör örgütüne 2014'te katılan Özmen'in, birçok bölgede silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Özmen'in, Suriye'nin ardından 2023'ün başından itibaren Irak'taki örgüt yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirtildi.

İNSAN KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OPERASYON: 13 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan MİT ve güvenlik güçlerinin insan kaçakçılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 20 kişiden 13'ü tutuklandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Gaziantep'in Karkamış ilçesinde düzenlediği operasyonda insan kaçakçılığı suçlamasıyla 10'u kamu görevlisi 14 kişi gözaltına aldı. Operasyonda, 12 yasa dışı göçmen yakalandı.

MİT'in istihbarat çalışması sonucu, kaçakçıların daha büyük bir şebekeye bağlı olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, şebekenin Türkiye'deki organizatörlerinden H.B.A, yurt dışına kaçmak üzereyken Antalya'nın Finike ilçesinde gözaltına alındı. H.B.A'nın Kilis'teki villasında yapılan aramada ise Suriye vatandaşı F.H. yakalandı.

MİT tarafından şebekenin Türkiye'deki yöneticilerinden olduğu belirlenen M.A. da Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün operasyonuyla gözaltına alındı.

MİT ve güvenlik güçlerinin insan kaçakçılığına yönelik ortak operasyonunda, gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7'si organizatör, 6'sı kamu görevlisi olmak üzere 13 kişi tutuklandı.

Şüphelilerden 6'sı adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, Suriyeli F.H. ise sınır dışı edildi.

Yasa dışı göçmenlerin, bazı şüphelilerin eşliğinde yurda kaçak giriş anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
MİT
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