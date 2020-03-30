Son dakika: Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında. Hizmet linki: https://t.co/E4IHiazhUG @AliTahaKoc @suleymansoylu #DijitalTR pic.twitter.com/NxVJj644qS — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) March 30, 2020



