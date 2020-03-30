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  4. Son dakika: Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Son dakika: Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 10:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu.

Son dakika: Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."


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