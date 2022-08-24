SON DAKİKA: SGK'daki yolsuzluk iddiaları gündem olmuştu! Bakanlık açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: SGK'da yolsuzluk iddiaları için harekete geçildi! Çok konuşulan iddiaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceği vurgusu yapmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

"GEREKLİ TESPİTLER YAPILDI"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Bakanlığımız tarafından sürdürülen İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturması sonucu SGK’da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlığın suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

