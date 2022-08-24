HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: SGK'daki yolsuzluk iddiaları gündem olmuştu! Bakanlık açıkladı: Soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA: SGK'daki yolsuzluk iddiaları gündem olmuştu! Bakanlık açıkladı: Soruşturma başlatıldı

24.08.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde kamuoyunda gündem olan 'SGK'da 1 milyar liralık yolsuzluk' iddialarının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçmiş, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasına göre olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA: SGK'daki yolsuzluk iddiaları gündem olmuştu! Bakanlık açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Son dakika haberi: SGK'da yolsuzluk iddiaları için harekete geçildi! Çok konuşulan iddiaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceği vurgusu yapmış, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

thumbs_b_c_4f94e4810e8c3c063b938db05dd1b20f

"GEREKLİ TESPİTLER YAPILDI"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"Bakanlığımız tarafından sürdürülen İlaç ve Tıbbi Cihaz Soruşturması sonucu SGK’da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlığın suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Okul kazısında tesadüfen keşfedildi! Bölge korumaya alındıOkul kazısında tesadüfen keşfedildi! Bölge korumaya alındı
Vatandaşlar şikayetçiydi! Çavuşoğlu: "AK Parti iktidarını zorda bırakmak için..."Vatandaşlar şikayetçiydi! Çavuşoğlu: "AK Parti iktidarını zorda bırakmak için..."
Özdemir'den sert sözler! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"Özdemir'den sert sözler! "Böyle bir saçmalık olabilir mi ya?"
Anahtar Kelimeler:
sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

Son dakika: Akaryakıta bir zam daha geliyor! Dün benzine yapılmıştı: Bu gece yarısı motorin fiyatları da değişiyor

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

İlyas Salman'ın Civan Canova'nın ardından yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

Cüneyt Özdemir'den sert sözler: Kemal Bey emekli olmasın diye mi? Yeter, asla!

Mahalleli kokudan duramadı! Ekipler gelince sebebi ortaya çıktı...

Mahalleli kokudan duramadı! Ekipler gelince sebebi ortaya çıktı...

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Bu kez valilere seslendi: Yok öyle yağma

Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki! Bu kez valilere seslendi: Yok öyle yağma

İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu

İlginizi Çekebilir

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Trans mahkum cinsel organını jiletle kesmeye çalıştı

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

İnatçı göbek yağlarını şıp diye eritmeye başlar

Dörtlü evlilik! ''İkizlerle evlenen ikizleriz''

Dörtlü evlilik! ''İkizlerle evlenen ikizleriz''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.