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  4. Son dakika| Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika| Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

08.01.2025 00:50
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti milletvekillerince hazırlanan Siber Güvenlik Başkanlığına ilişkin kanun teklifinin hazırlıkları da tamamlanmıştı.

Son dakika| Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu! Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Siber Güvenlik Başkanlığı kuruldu. Resmi Gazete’de, başkanlığın amaçları ve görev tanımları da yer aldı.

Siber Güvenlik Başkanlığı, Cumhurbaşkanı başkanlığındaki İçişleri, Adalet, Milli Savunma, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji gibi bakanlıkların da yer alacağı Siber Güvenlik Kurulunun kararlarını uygulayacak.

BAŞKANLIĞIN GÖREVLERİ

İşte başkanlığın görevleri şu şekilde;

  • Siber güvenliğin sağlanması amacıyla politika, strateji ve hedefleri belirlemek, eylem planları hazırlamak, mevzuat çalışmalarını yürütmek, ilgili faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, bunların etkin şekilde uygulanmasını takip etmek.

  • Siber güvenlik konusunda bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma çalışmaları yürütmek.

  • Siber güvenlik ve bilgi güvenliğini destekleyici projeler yürütmek.

  • Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapmak. e) Siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapmak. f) Siber güvenlik ile ilgili yurtiçinde veya yurtdışında düzenlenen tatbikat, etkinlik ve fuarlara katılımın özendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmek.

  • Siber güvenlik zafiyetlerinin tespit edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek.

  • Siber güvenlik alanındaki kapasitenin kritik alanlara yönlendirilmesi ve mükerrer yatırımların önlenmesi için öncelikli siber güvenlik alanlarını belirlemek.

  • Siber güvenlik acil durum ve kriz yönetim planları oluşturmak, bu planlar çerçevesinde ortak operasyon merkezleri kurmak.

  • Siber güvenlik alanında kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşviklere ilişkin görüş bildirmek.

  • Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete siber güvenlik
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