Son dakika | "Sibergöz"de teker teker yakalandılar! İnternette vatandaşı dolandıranlara bir darbe daha

Son dakika haberi: Sanal alemde dolandırıcılık suçu işleyenlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "19 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-38” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı" ifadelerini kaydetti.

62 MİLYON TL HAREKETLİLİK!

Yerlikaya operasyonla ilgili detayları aktarırken "Ayrıca ilk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında 62 milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edildi" açıklamasını yaptı.

1️⃣9️⃣ ilde Nitelikli Dolandırıcılık suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-38” operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber Suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek ❗️… pic.twitter.com/33YYdJhpEy — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 6, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





