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  4. Son dakika | "Sibergöz"de teker teker yakalandılar! İnternette vatandaşı dolandıranlara bir darbe daha

Son dakika | "Sibergöz"de teker teker yakalandılar! İnternette vatandaşı dolandıranlara bir darbe daha

06.05.2024 08:15
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Son dakika haberi: Sanal alemde siber suçlarla vatandaşı dolandıran 51 kişi yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "SİBERGÖZ-38" operasyonlarının detaylarını duyurdu.

Son dakika | "Sibergöz"de teker teker yakalandılar! İnternette vatandaşı dolandıranlara bir darbe daha

Son dakika haberi: Sanal alemde dolandırıcılık suçu işleyenlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "19 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-38” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı" ifadelerini kaydetti.

62 MİLYON TL HAREKETLİLİK!

Yerlikaya operasyonla ilgili detayları aktarırken "Ayrıca ilk belirlemelere göre şüphelilerin banka hesaplarında 62 milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edildi" açıklamasını yaptı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Siber suç
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