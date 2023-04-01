SON DAKİKA | 'Şiddetle lanetliyoruz' Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına çirkin saldırıya Bakan Akar'dan sert tepki

Son dakika haberi: Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'da faaliyetlerine devam ediyor. Ramazan ayının ilk iftarını Hatay'da Mehmetçik ile yapan Akar, dün de Yayladağı ilçesinde depremzedelerle iftarda bir araya geldi. Bakan Akar burada, Danimarka'daki provokasyona ilişkin de konuştu. Akar, Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırıya sert tepki gösterdi.

"ŞİDDETLE LANETLİYORUZ"

Bakan Akar, çadır kentten ayrılırken Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Son dönemlerde Avrupa'da artış gösteren bu "düşmanca, barbarca zihniyet ve eylemlerin", demokratik değerlerle hoşgörü ve barış içerisinde bir arada yaşama kültürünü tahrip ettiğini belirten Akar, şunları kaydetti:

"Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren, insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor, bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz." (AA/DHA)



