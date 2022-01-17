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  4. Son dakika: Şiddetli kar yine eğitime engel oldu! İlk tatil haberi geldi

Son dakika: Şiddetli kar yine eğitime engel oldu! İlk tatil haberi geldi

17.01.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin belirli bölgelerindeki kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşatmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde birçok ilde eğitime 1 gün ara verilmişti. 18 Ocak Salı günü için ilk tatil haberi geldi. Artvin Valiliği yarın eğitime 1 gün daha ara verdiğini duyurdu. Kar yağışı sebebiyle eğitime ara veren illerin sayısının artması bekleniyor.

Son dakika: Şiddetli kar yine eğitime engel oldu! İlk tatil haberi geldi

Son dakika haberi...Artvin merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bugünün ardından salı gününde de bir gün süreyle ara verildi.

SALI GÜNÜ DE TATİL

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 18 Ocak Salı günü olmak üzere Artvin’ merkez ve ilçelerinde buzlanma ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Artvin Valisi Yılmaz Doruk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “İlimizde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanmanın etkili olması nedeniyle ilimiz merkez ve Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerimizde 18.01.2022 Salı günü ( 1 gün ) eğitim öğretime ara verilmiştir. Arhavi, Hopa, Kemalpaşa ve Yusufeli ilçelemizde taşıma yoluyla okullarımıza gelen öğrencilerimiz de bu tarihte izinli sayılacaktır. Ayrıca bu süre zarfında engelli ve hamile kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin
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