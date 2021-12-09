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SON DAKİKA |Sigara zammı ile ilgili yeni açıklama! 9 Aralık 2021 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

09.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel sigara fiyatları listesi, bir süredir gündemin öne çıkan konuları arasında bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, birer gün arayla belirli marka sigaralara zam geldi. Yaşanan bu gelişmenin ardından sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte, 9 Aralık 2021 güncel sigara fiyatları listesi ve yapılan sigara zammı oranı...

SON DAKİKA |Sigara zammı ile ilgili yeni açıklama! 9 Aralık 2021 güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

Son dakika haberleri... Güncel ve yeni sigara fiyatları listesi, sigara zammı sonrası en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Yapılan açıklamalara göre belirli sigara markalarına zam yapıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Sigara zammı ile beraber yeni fiyatlar da resmen paylaşıldı. Peki, gelen zam sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu? 9 Aralık 2021 zamlı ve güncel sigara fiyatları ne oldu? İşte tüm detaylar...

Sigaraya zam haberini Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş duyurdu. TTBP Başkanı Aybaş, Twitter’dan yaptığı paylaşımla, güncel fiyat listesini paylaştı. Yeni zamlı listeyi paylaşan Aybaş, ‘’Günaydınlar sigara zammı devam ediyor ülkece kanıksıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

AYBAS

EN UCUZ SİGARA 15.50 TL OLDU

Böylece zam gelen sigara grubundaki en ucuz sigara 15.50 TL, en pahalı sigara ise 19 TL oldu.

SİGARALARA PEŞ PEŞE ZAM

Geçen haftalarda bir sigara grubuna gelen zammın ardından peş peşe zamlı yeni fiyatlar açıklanmıştı. Dün sabah farklı bir sigara grubuna, akşam da yine başka bir sigara grubuna zam gelmişti.

Sigaraya zam geldiSigaraya zam geldi

TTBP Aybaş, 8 Aralık 2021 Çarşamba sabahı Twitter hesabından yapığı paylaşımla, farklı bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurmuştu. En son zam yapılan sigara grubunda 12 TL olan en uygun sigara fiyatı, 15.50 TL’ye yükseldi. Söz konusu grupta 15 TL olan sigaranın fiyatı ise 19 TL oldu.

‘’ÖTV ZAMMI DA BEKLENİYOR’’

Geçtiğimiz gün gelen zammın ardından bugün sabah saatlerinde bir sigara grubuna daha zam yapıldı. Sigara grubuna gelen zammı duyuran Aybaş, yaşanan artışın kurdan dolayı olduğunu daha sonra da ÖTV zammının beklendiğini duyurmuştu.


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