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  4. SON DAKİKA | Siirt'te iki grup arasında silahlı çatışma! Vali, olayların ortasında kaldı

SON DAKİKA | Siirt'te iki grup arasında silahlı çatışma! Vali, olayların ortasında kaldı

30.05.2024 17:44
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Son dakika haberi: Siirt’te kent meydanında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya çatışmanın ortasında kaldı. Valinin korumaları silahla çatışmaya müdahale etti.

SON DAKİKA | Siirt'te iki grup arasında silahlı çatışma! Vali, olayların ortasında kaldı

Son dakika haberine göre Siirt’te kent meydanında iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Gelen bilgilere göre, Siirt Valisi Kemal Kızılkaya çatışmanın ortasında kaldı. Valinin korumaları silahla çatışmaya müdahale etti.

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Detaylar geliyor...Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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