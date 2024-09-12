Son dakika | Sıla bebekten acı haber! Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı: Yaşama tutunamadı

Son dakika haberi: Tekirdağ'da götürüldüğü hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki Sıla Y. yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, yaşam mücadelesi veren bebeğin, cinsel istismara uğradığının ortaya çıktığını söylemişti.

SILA BEBEKTEN ACI HABER

2 yaşındaki Sıla bebek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada "Hayatını kaybeden çocuğumuzun kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır" dendi.

ANNESİ VE KOMŞU ÇOCUKLARI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri ile çocuğun emanet edildiği komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocukları tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır