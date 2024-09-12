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  4. Son dakika | Sıla bebekten acı haber! Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı: Yaşama tutunamadı

Son dakika | Sıla bebekten acı haber! Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı: Yaşama tutunamadı

12.09.2024 15:39
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Son dakika haberi: Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekten acı haber geldi. Sıla bebek hastanede yaşamını yitirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bebeğin kardeşiyle ilgili adım attı.

Son dakika | Sıla bebekten acı haber! Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı: Yaşama tutunamadı

Son dakika haberi: Tekirdağ'da götürüldüğü hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki Sıla Y. yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, yaşam mücadelesi veren bebeğin, cinsel istismara uğradığının ortaya çıktığını söylemişti.

SILA BEBEKTEN ACI HABER

2 yaşındaki Sıla bebek tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada "Hayatını kaybeden çocuğumuzun kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır" dendi.

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ANNESİ VE KOMŞU ÇOCUKLARI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri ile çocuğun emanet edildiği komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocukları tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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bebek
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