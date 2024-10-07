SON DAKİKA | Sıla bebekten acı haber geldi! Tekirdağ'da şiddet ve cinsel istismara uğramıştı...

Son dakika haberi: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Sıla'nın yaşadığı korkunç olay sonrası hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisi bir süredir yoğun bakımda sürüyordu. Acı haber öncesi gelen son bilgilerde, bebeğin durumu ciddiyetini korurken artık ilaçlara tepki vermediği belirtilmişti. Olayla ilgili soruşturma kapsamında anne B.Y. ve komşu çocukları dahil 5 kişi tutuklu bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Malkara ilçesinde yaşayan B.Y., kızı Sıla bebeği vücudundaki morluklar nedeniyle Malkara Devlet Hastanesi’ne götürdü. Aile, bebeğin komşu evinde televizyon ünitesinden düştüğünü iddia etti. Muayenenin ardından bebeğin ailesine teslim edilmesiyle, ciddi bir şiddet vakası gözden kaçtı. Ancak, 8 Eylül akşamı baygın halde yeniden hastaneye getirilen Sıla bebeğin vücudundaki darp izleri ve morluklar doktorların dikkatini çekti ve polise bildirildi. Durumu ağır olan bebek, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek ameliyat edildi. Yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği ve fiziksel şiddete uğradığı tespit edildi.

Adli Tıp raporlarına göre, bebeğin cinsel istismara uğradığı kesinleşti. Olayla ilgili olarak anne B.Y., birlikte yaşadığı S.Ö., komşusu K.A. ve 13 ile 14 yaşlarındaki iki çocuk tutuklandı. Bebeğin 4 yaşındaki kardeşi ise devlet korumasına alındı. (DHA/İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır