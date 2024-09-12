Son dakika | Sıla bebekten üzen haber! Cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı: Entübe edildi

Son dakika haberi: Tekirdağ'da götürüldüğü hastanede beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 yaşındaki Sıla Y. yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, yaşam mücadelesi veren bebeğin, cinsel istismara uğradığının ortaya çıktığını söylemişti.

SILA BEBEKTEN ÜZEN HABER

AA'nın aktardığına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, şiddete ve istismara uğrayan 2 yaşındaki bebekle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek, olayla ilgili şüphelilerin emniyet birimlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Entübe durumunda bulunan bebeğin kardeşi devlet koruması altına alınarak psikososyal destek çalışmaları başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." ifadesine yer verildi.

BAKANLIK İLK AÇIKLAMASINI DÜZELTTİ

Bakanlıktan yapılan ilk açıklamada bebeğin yaşamını yitirdiği ifadesi yer almıştı. Paylaşım kısa sürede silindi.

Yeni yapılan açıklamayla bebeğin son durumunun entübe olduğu bildirildi.

ANNESİ VE KOMŞU ÇOCUKLARI TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri ile çocuğun emanet edildiği komşularının 13 ve 14 yaşındaki çocukları tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır