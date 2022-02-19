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  4. Son dakika… Sıla Şentürk’ün ailesi katil ile arasında geçen konuşmayı ilk kez anlattı!

Son dakika… Sıla Şentürk’ün ailesi katil ile arasında geçen konuşmayı ilk kez anlattı!

19.02.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir Giresun’da, korkunç bir cinayete kurban giden 16 yaşındaki Sıla Şentürk olayını konuşuyor. Sıla’nın halası katil Hüseyin Can Gökçek ile Sıla’nın ölümünden önce aralarında geçen konuşmayı ilk kez açıklayarak ‘O katil, kafasına koyduğu cinayeti işlemeye gelmiş. Perişan olduk. Bizim acımız bitmez’ ifadelerini kullandı. İşte Sıla Şentürk cinayetinde son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Sıla Şentürk’ün ailesi katil ile arasında geçen konuşmayı ilk kez anlattı!

Son dakika… Giresun'da, 16 yaşındaki Sıla'yı boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek'in, olay öncesinde tüm aileyi tehdit ettiği ortaya çıktı. Türkiye'yi yasa boğan korkunç olayla ilgili konuşan hala Hayriye Öztürk, zanlının Sıla'yı, anne Asiye, baba Bekir ve kendisini tehdit ettiğini belirterek yaşananları gözyaşları içinde Sabah gazetesine anlattı:

"Sıla ondan uzaklaşmak ve tehditlerinden sakınmak için yurtta kalmaya karar vermişti. O katil, kızımızın ailesini telefonla arayarak tehdit ediyordu. Şikâyetçi olduk ve tutuklandı. 4-5 kez beni de telefonla aradı, küfürlü tehditler savurdu. Ona 'Ateş olsan cirmin kadar yer yakarsın' dedim. Sonrasında o katil gelip kızımın canını aldı. Sıla, sırlarıyla gitti. Yaşadıklarını bize anlatmayıp içine atardı. Yurtta kalmasını da kendi istemişti. Katil, belli ki kafasına koyduğu cinayeti işlemeye gelmiş. Dediğini de yaptı. Hepimiz perişan olduk. Bu acı hiç bitmez. O katil ne kadar ceza alırsa alsın, içimizin yarası sönmeyecek. Cezaevinde de olsa nefes alacak. En ağır cezayı almasını istiyoruz."

BABAANNESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE...

Sıla Şentürk cinayetin işlendiği sırada 75 yaşındaki babaanne Hatice Şentürk'ün yanındaydı. 25 gün önce beynine pıhtı atması nedeniyle tedavi gören ve felç geçiren babaanne, konuşma yetisini kaybetmişti. Sıla da ailesinin isteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait kurumdan babaannesine bakmak için ayrıldı. Katil, Sıla'yı babaannesinin gözü önünde canice öldürdü. Sıla'nın babaannesi, halası ve babası dün mezar başında gözyaşı döküp dua okudu. Torununun mezarına kapanan babaanne, yürek sızlattı. Babaanne, konuşamasa da sürekli sık sık feryat etti.

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'KORKTUĞU İÇİN BİZE SÖYLEMEDİ'

Öte yandan acısını paylaşan baba Bekir Şentürk ise "Kızımla en son 20 gün önce telefonda konuştuk. Balıkçı olduğum için genelde il dışında oluyorum. Sanıyorum korktuğu için bize bir şey söylemedi. Ben de gemiyle Zonguldak tarafındaydım. Olayı duyunca buraya geldim. Adalet yerini bulacak. Devletimiz konuyla ilgili bizi yalnız bırakmıyor. Allah razı olsun" dedi.

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ADALET BAKANI AİLEYİ ARADI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sıla'nın babası Bekir Şentürk'ü telefonla arayarak taziyelerini bildirdi. AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ve AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı babayı evinde ziyaret etti. Kenan Tatlı'yı cep telefonundan arayan Bakan Bozdağ, babaya taziyelerini iletti. Bozdağ babaya, "84 milyon her bir Türk vatandaşının yüreği yandı. İçimiz acıdı, çok üzüldük. Bu konunun yakın takipçisi olacağım" dedi.

VAHŞET 'GELİYORUM' DEMİŞ

Sıla'yı boğazını keserek öldüren 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek'in suç kayıtlarına da ulaşıldı. Daha çocuk denilecek yaşta suç işlemeye başlayan katil zanlısının özellikle geçtiğimiz yıl birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlendi. Ankara'da yaşayan Gökçek'in lise yıllarında sınıfındaki kız arkadaşı adına onun fotoğraflarıyla Instagram'da sosyal medya hesabı açtığı, kız arkadaşının fotoğrafıyla erkeklere mesajlar gönderdiği öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından kız arkadaşına küfreden Gökçek'in daha sonra da kız ve ailesinin şikâyeti üzerine karakolluk olduğu belirlendi.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Kayıtlara göre Hüseyin Can Gökçek, geçen yıl Ankara'da bir AVM'de ve bir tekstil mağazasında hırsızlık yaparken yakalandı. Gökçek'in sabıkaları bunlarla da sınırlı değil. Katilin, arkadaşını bıçakla yaraladığı, hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. Bir AVM önünde de vatandaşlardan sigara isteyen Gökçek'in kendisine sigara vermeyen bir kişiyi darp ettiği, hakkında işlem yapıldığı belirlendi. Gökçek'in 10 ayrı suç kaydı içinde, Sıla'ya yönelik "çocuğun cinsel istismarı"nın yer aldığı da ortaya çıktı. (Kaynak: Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Giresun
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