Son dakika | Şimdi de Sivas sallandı! Depremin büyüklüğü açıklandı: AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Dün Malatya, bugün Sivas! İki gün üst üste tedirgin eden depremler oldu. Sivas'taki çifte deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama geldi.

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: SİVAS'TA DEPREM!

Sivas'taki deprem AFAD'ın açıklamasına göre saat 11.29'da meydana geldi. Depremin merkez üssü Sivas merkez olarak belirlendi.

Saat 11:29'da meydana gelen deprem yerin 10 km derinliğinde gerçekleşti.

Depremin büyüklüğü 4,7 olarak açıklandı.

Sivas AFAD yetkilileri, şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmediğini, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yıkımın olmadığını, ekiplerin sahadaki çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise 4,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Sivas'ın Akpınar ilçesi. Depremin derinliği ise 3.6 km olarak aktarıldı.

10 DAKİKA SONRA YİNE SALLANDI

Saatler 11:39'u gösterdiğinde Sivas bu kez 4,1 ile sallandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA: OLUMSUZ DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 dakika arayla meydana gelen depremler üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sivas’ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

MALATYA 5,9 İLE SALLANMIŞTI

Dün ise Malatya'nın Kale ilçesinde, saat 10.46'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Elazığ ve Malatya'da eğitime 1 gün ara verilmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün yaptığı açıklamada Malatya depreminden 249 kişinin etkilendiğini duyurdu. Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır