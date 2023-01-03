SON DAKİKA | 'Sinan Ateş' cinayeti hakkında sessizliğini günlerdir koruyordu! Bahçeli'den isim vermeden dikkat çeken ifadeler

Önümüzü kesmek için pusu kuranlar yine olacaktır, bu beklenmelidir. 2023'ün muazzez hedeflerini lekelemek, yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için tetikte bekleyen menfaat çeteleri yine şanslarını deneyeceklerdir. Fakat sabrımızı kimse yanlış yorumlamasın. Hiç kimse suskunluğumuzdan cesaret almaya kalkışmasın.