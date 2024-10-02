SON DAKİKA | Sinan Ateş davasında karar verildi! Eray Özyağcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, Selman Bozkurt, Vedat Balkaya...

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin yakından merak ettiği davada karar çıktı.

CEZALAR BELLİ OLDU! ERAY ÖZYAĞCI, SELMAN BOZKURT...

Eray Özyağcı’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi. Vedat Balkaya’ya ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

SİNAN ATEŞ'İN ABLASINA SALDIRI

Bugün ise duruşmanın olduğu sırada dışarıda Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş’e bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırgan şahıs orada bulunan ekipler tarafından gözaltına alındı.