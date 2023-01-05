Son dakika: Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi daha tutuklandı!

Son dakika: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

TOPLAM TUTUKLU SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 3'ü İstanbul'da gözaltına alınan 4 şüpheli, soruşturma savcısına ifade verdikten sonra tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. O.A. M.C.Ç., A.M.G. ve C.G., çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 10'a yükseldi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "30/12/2022 tarihinde İlimiz Çankaya İlçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak üzerinde Sinan Ateş'in ateşli silah ile öldürülmesi, Selman Bozkurt'un ise yaralanması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınan şüphelilerden 05/01/2023 tarihi itibarıyla ifade ve sair adli işlemleri biten 4 şüphelinin Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan savunmalarını müteakip tutuklama talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları neticesinde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmekte olup işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler hakkında da adli soruşturmanın gereklerine tevessül edilecektir" denildi. (DHA)

