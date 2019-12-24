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Son dakika! Sinan Aygün Ankara'daki rüşvet iddiaları hakkında ifade verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 17:54 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, eski CHP milletvekili Sinan Aygün, Ankara'daki rüşvet iddialarıyla ilgili adliyede savcıya ifade verdi. Aygün, savcılığın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden görüntü alacağını ve ses kayıtları inceleceğini söyledi.

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili iddialarına yönelik Ankara Adliyesi'ne gelerek soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediği yönündeki iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

"BELGELERİ DOSYA HALİNDE SUNACAĞIM"

Aygün, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'na ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi.

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Aygün, “Savcının daveti üzerine geldim. Dün basın toplantısında anlattıklarımı yine anlattım. Elimizdeki belgeleri istedi. Belgeleri dosya halinde sunacağım” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ VE SES KAYITLARINA BAKILACAK

Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleriyle görüşme yaptığı odaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin polis marifetiyle savcılık tarafından temin edileceğini, savcılığın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de görüntü alacağını söyledi.

Savcılığın ses kayıtlarına da bakacağını dile getiren Aygün, Mansur Yavaş ile Ömer Koçak, Coşkun Torun, Haydar Demir ve Berkay Gökçınar'dan şikayetçi olduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve üç CHP’li belediye meclis üyesini rüşvetle suçlamıştı.

Aygün'ün iddiaları ve açıklamaları sonrası İçişleri Bakanlığı, iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirmişti.

(İHA / AA)

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Sinan Aygün Ankara Mansur Yavaş ifade rüşvet

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