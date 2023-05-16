Son dakika: Sinan Oğan canlı yayında seçimin 2. turuyla ilgili açıklamalar yapıyor

Son dakika haberi: Türkiye, 28 Mayıs'ta 2. turu yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kilitlendi. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek seçim yarışında ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği merak ediliyor. TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk olan Sinan Oğan, 2. turla ilgili açıklamalar yapıyor.

Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Seçimin sürprizini biz yaptık. Ama memnun değilim sonuçtan. Sandıkta Türkiye genelinde organizasyonu yapacak tüm sandıkları gözetecek imkanımız yoktu. Yüzde 2 oyumuz iç edildi. Son 3 gün içinde söylediğimiz bir cümle, bir paragraf içinden alındı ve o kısım üzerinden linç edildik. Bunu yapanlar bir kısım sanatçılar, YouTuberlar, Cüneyt Özdemir gibi. Sinan Oğan olmasa seçim ilk turda biterdi. Biz en başından beri ilkeli siyaset yürütüyoruz. İlk günden beri 'Biz o günkü şartlarda kararımızı vereceğiz' dedik.

Biz kararımızı verdiğimizde Sinan Oğan'ın kararı olmayacak. Bizimle birlikte hareket eden kitlenin kararı olacak. 1-2 gün içinde kararımız netleşecek. Tabanımızın önemli bir kısmını hareket ettirme kabiliyetimiz var. Bizim temel şartlarımız var bunları masaya koyacağız. Bu şartlarımız kabul edildikten sonra biz bir yediemin gibi sigorta gibi hükümetin içinde de yer alabiliriz. Sinan Oğan çekilse, seçim sonuçlarını yarım puan farkla kaybeden Erdoğan buradan puan alır seçimi kazanırdı.

Işık'ın "Temel şartlarınız nelerdir?" sorusunu yanıtlayan Oğan, "Bir biz PKK terör örgütüyle, FETÖ ve Hizbullah'la kesintisiz mücadele. Bu olmazsa olmazımız. Sığınmacıların bir takvim içerisinde geri gönderilmesi. Bizim takvimimiz 1 seneydi. Bir başkası seçildiğine göre 1 seneyle dayatmanın manası yok ama bir takvime bağlanmalı. HDP ve Hizbullah'a hükümette görev verilmemesi sürecin dışında tutulması. Anayasa'nın ilk 4 ve 66. maddesine asla dokunulmayacağının taahhüt edilmesi." dedi.

"Bundan sonraki süreçte HÜDA-PAR'ın ve HDP'nin gelip seçimin orta yerinde olması abesle iştigal olur biz orada olmayız. HÜDA-PAR'lı ve HDP'li bir bakan olmasını istemem. Bizim ortaya koyduğumuz şart reel gerçeklere dayanıyor. HDP, PKK ile arasına mesafe koyamayan bir uzantıdır. Siyasal uzantısı olarak görüyorum. Diğer türlüsü terör örgütü olarak görüyorum anlamına gelir ki o başka bir şey"

