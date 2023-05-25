Son dakika: Sinan Oğan canlı yayında seçimle ilgili açıklamalar yapıyor

Son dakika: Sinan Oğan TRT Haber canlı yayınında açıklamalar yapıyor.

Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Burada sır olan hiç bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanımızla hassasiyetlerimizi paylaştık. Kendisi de aynı hassasiyetleri paylaştığını ifade etti. Bir metin üzerinde çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade etti. Asla bir pazarlık söz konusu olmadı. Konusunu açmadık bile. İnsanlar öyle senaryolar yazıyorlar ki duyunca hayal güçlerine şaşıyorum. Bir pazarlık görüşmesi değil geleceğe yönelik Türkiye'nin daha güçlendirilmesi. Türkiye'ye yönelik dış baskıların def edilmesi. Sayın Cumhurbaşkanı ile Türk cumhuriyetlerine dönük konuşmalarımız oldu. Türk devletleri ve Türk Devletleri Teşkilatı konuşuldu. Bir şeyin alınıp verilmesinden ziyade Türkiye'nin önümüzdeki 5 sene daha güçlü olabilmesi için neler yapılabilir, bizim ne katkımız olur bunlar konuşuldu. İnsanlar öyle inanılmaz şeyler yazıyorlar ki, duyunca bizim insanımızın nasıl hayal gücü var. Saçma sapan ne kadar senaryo var bu süre içinde gördük.

Bizim tarafımızdan destek açıklamasında bunlar tek tek sıralandı. Sayın Cumhurbaşkanı da bunları da tek tek ifade etti. Sığınmacıların insan hak ve özgürlükleri içinde bir plan dahilinde geri döndürülmesi konuşuldu. Bizim seçim boyunca ifade ettiğimiz bütün başlıklar konuşuldu. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından tek bir tanesine itiraz edilmedi.

Anayasa'nın ilk 4 maddesi, 66. madde 'Sinan Bey bunlar sizin de kırmızı çizginiz olduğu kadar bizim de kırmızı çizgimizdir' dedi. 66. maddeyi niye oraya özellikle ifade ettik. 66. maddenin adresi Millet İttifakı'nda bir parti var. Neydi eskiden AK Parti'de bakanlık da yapmıştı. Çeyrek katkısı olmadan bir sürü milletvekili alan genel başkan neydi? Ali Bey, Ali Babacan'ın partisinden Millet İttifakı'na 66. maddeye yönelik baskı vardı. 'Biz 66. maddedeki Türklük tanımını oradan çıkaracağız' diye. Biz bunun altını çizmekle kimsenin 66. maddeye dokunamayacağının altını çizmiş olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da bu konuda hassasiyeti var, bizim de var. Bu Millet İttifakı'na açıkça bir mesajımızdı. Anayasa'nın 66. maddesi, ilk 4 maddesi. Kolay değil bunlara laf etmek. Bu maddelerin hepsi tek tek konuşuldu. Hepsinin üzerinde ortak bir fikre varıldı.

