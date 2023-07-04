Son dakika: Sinan Oğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Sinan Oğan, Habertürk ekranlarında yayınlanan 'Gerçek Fikri Ne? Gündem' programında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Oğan'ın açıklamalarından satır başları:
- Biz ifade ettiğimiz her şeyi gerçekleştirdik. İkinci turun belirleyicisi olduk, 'HDP'yi belirleyici olmaktan çıkaracağız' dedik. Biz 'tarafsız kalacağız' demedik. Oturup, düşündük, tartıştık. Arkadaşlarımızla, tabanımızla istişare ettik. Biz geleceğe dönük de siyaset yapmak istiyoruz. Millet İttifakı'nda ben geleceğe dönük siyasi yatırım yapamam. Bana ne CHP tabanı ne de HDP tabanı oy verir. Sağ siyaset Cumhur İttifakı'nda.
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