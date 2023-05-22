SON DAKİKA | Sinan Oğan'ın kararı öncesi Ankara'da kritik görüşme! Ümit Özdağ ile Numan Kurtulmuş bir araya geldi

Son dakika: 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 6 gün kala Ankara'da görüşme trafiği hızlandı. 14 Mayıs'taki seçimlerde yüzde 5,17 oy alan ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, bugün ikinci tura ilişkin tutumunu açıklayacak. Oğan'ın açıklamasına saatler kala; 14 Mayıs seçimlerinin ardından dağılan ATA İttifakı'nın ortaklarından Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.
İki ismin görüşme sonrası bir açıklama yapması bekleniyor.
Sinan Oğan'ın bugün saat 17.00'de Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için ne karar vereceğini açıklaması bekleniyor.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını yarın açıklayacak.
Öte yandan ATA İttifakı'nın dağıldığı belirtilirken, ittifakta yer alan Adalet Partisi ikinci tur seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...