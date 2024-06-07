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Son dakika | Sınav öncesi camiye davet tartışması! Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı: 'Bakıyorsunuz birileri rahatsız olmuş'

07.06.2024 16:10
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Son dakika haberi: Ankara'nın Mamak ilçesinde LGS'ye girecek öğrencilerin sınav öncesi camiye çağrılması gündem olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili tepkisini dile getirdi, "Bakıyorsunuz birilerini son derece rahatsız ediyor. Burada kimseyi zorlama yok, ayıplama yok, sadece gönüllülük ilkesine göre bir davet var" dedi.

Son dakika | Sınav öncesi camiye davet tartışması! Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı: 'Bakıyorsunuz birileri rahatsız olmuş'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili süreçteki son durumu paylaştı. Erdoğan'ın gündeminde Ankara'da LGS öncesi öğrencilere cami daveti de vardı.

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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

  • Bu yıl da yaklaşık 1 trilyon 620 milyar lirayı eğitime tahsis ettik. Eğitime harcanan her kuruşun Türkiye'nin aydınlık yarınlarına yapılan muazzam bir yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz.

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  • İnşallah bu sene atayacağımız 20 bin öğretmenle eğitim ordumuzu güçlendireceğiz. Özlük hakları ve mali haklar açısından da öğretmenlerimizi destekliyoruz. Öğretmenlerin ek göstergelerini 3600'a çıkardık.

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ KURULUYOR

  • Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında Meclisimizde görüşmeleri başlayacak.

  • (Yeni müfredat) Biz tıpkı hazırlık aşamasında olduğu gibi uygulama aşamasında da bu süreci katılımcı ve kuşatıcı bir anlayışla yürütmek arzusundayız.

"BİZİM İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP"

  • Aile konusu bizim için hayati öneme sahip. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalıyor. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri var. Çizgi filmlerden sinema yapımlarına, dijital oyunlardan sosyal medyaya kadar pek çok alanda evlatlarımız bu projelerle sık sık karşılaşıyor. Hep beraber el ele vererek, küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.

  • Hayata hazırlamak yerine sınava hazırlamayı ölçen bir anlayış, sisteme damgasını vurdu. Sanata, spora, kültüre, edebiyata hak ettiği değeri vermeyen, düşünmeyi, sormayı yeterince teşvik etmeyen, daha çok insan formatlamaya odaklı bir eğitim sistemiyle uzun yıllar idare ettik. Yasakçılık ve tek tipleştirme, bu dönemin bir başka özelliğiydi. İktidarlarımız döneminde en çetin mücadeleyi işte bu yasakçı ve baskıcı anlayışa karşı verdik.

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"BU ÜLKEDE BİRİLERİ ADALETSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNİ İSTEMEDİ"

  • Açık söylüyorum, birileri bu ülkede yasakların kalkmasını, adaletsizliklerin giderilmesini, müfredatın zenginleşmesini, okullar arasındaki eşitsizliğin kaldırılmasını istemedi. Türkiye'de gerçek manada bir sınıfsal değişikliğin gerçekleşmemesi için her şeyi yaptılar.

  • Ankara'da bir sınav öncesinde öğrencilerimizin velileriyle birlikte camiye devam etmesi veya davet edilmesi... Bakıyorsunuz birilerini son derece rahatsız ediyor. Burada kimseyi zorlama yok, ayıplama yok, sadece gönüllülük ilkesine göre bir davet var. Milletin evlatlarının camiye gidiyor, namaz kılıyor, başörtüsü takıyor diye fişlendiği kötü günler artık geride kaldı. İmam hatip okullarımızın öcüleştirildiği günler geride kaldı.

  • Laikliği din ve inanç karşıtlığı gibi anlayan ve bunu herkese dayatan 28 Şubat artıklarına, biz bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyiz.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan
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