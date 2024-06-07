Son dakika | Sınav öncesi camiye davet tartışması! Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı: 'Bakıyorsunuz birileri rahatsız olmuş'

Aile konusu bizim için hayati öneme sahip. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalıyor. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri var. Çizgi filmlerden sinema yapımlarına, dijital oyunlardan sosyal medyaya kadar pek çok alanda evlatlarımız bu projelerle sık sık karşılaşıyor. Hep beraber el ele vererek, küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.