Son dakika | Sınav öncesi camiye davet tartışması! Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı: 'Bakıyorsunuz birileri rahatsız olmuş'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Tanıtım Programı'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili süreçteki son durumu paylaştı. Erdoğan'ın gündeminde Ankara'da LGS öncesi öğrencilere cami daveti de vardı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi kurulmasıyla ilgili kanunun hazırlıklarını tamamladık. İnşallah yakında Meclisimizde görüşmeleri başlayacak.
Aile konusu bizim için hayati öneme sahip. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalıyor. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri var. Çizgi filmlerden sinema yapımlarına, dijital oyunlardan sosyal medyaya kadar pek çok alanda evlatlarımız bu projelerle sık sık karşılaşıyor. Hep beraber el ele vererek, küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum.
Açık söylüyorum, birileri bu ülkede yasakların kalkmasını, adaletsizliklerin giderilmesini, müfredatın zenginleşmesini, okullar arasındaki eşitsizliğin kaldırılmasını istemedi. Türkiye'de gerçek manada bir sınıfsal değişikliğin gerçekleşmemesi için her şeyi yaptılar.
Ankara'da bir sınav öncesinde öğrencilerimizin velileriyle birlikte camiye devam etmesi veya davet edilmesi... Bakıyorsunuz birilerini son derece rahatsız ediyor. Burada kimseyi zorlama yok, ayıplama yok, sadece gönüllülük ilkesine göre bir davet var. Milletin evlatlarının camiye gidiyor, namaz kılıyor, başörtüsü takıyor diye fişlendiği kötü günler artık geride kaldı. İmam hatip okullarımızın öcüleştirildiği günler geride kaldı.