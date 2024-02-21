Son dakika | Sınav sorularını önceden almışlar! 14 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 14 ilde KISKAÇ-7 operasyonları gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında “14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’KISKAÇ-7’ Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı. 1 Haziran 2023’ten günümüze kadar FETÖ’ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 bin 45 şüpheli yakalandı.” açıklamasını yaptı.

MÜLAKATLARDA "AVANTAJLI" OLARAK KODLANMIŞLAR!

Yerlikaya'nın açıklamasında yakalanan şüphelilerle ilgili "Münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları tespit edildi" detayı da dikkat çekti.

1️⃣4️⃣ ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KISKAÇ-7” Operasyonlarında 6️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️



FETÖ’cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz❗️



❌Emniyet… pic.twitter.com/Iy9NR0JYxK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 21, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





