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Son dakika | Sınav sorularını önceden almışlar! 14 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca şüpheli yakalandı

21.02.2024 08:19 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: 14 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonun düğmesine düğmeye basıldı! Operasyonda çok sayıda şüpheli yakalanırken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şüphelilerin tespit edilen örgütsel faaliyetlerini açıkladı.

Son dakika | Sınav sorularını önceden almışlar! 14 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: FETÖ'ye yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son olarak aralarında Ankara ve İstanbul'un da bulunduğu 14 ilde KISKAÇ-7 operasyonları gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında “14 ilde FETÖ’ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ’KISKAÇ-7’ Operasyonlarında 67 şüpheli yakalandı. 1 Haziran 2023’ten günümüze kadar FETÖ’ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 bin 45 şüpheli yakalandı.” açıklamasını yaptı.

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MÜLAKATLARDA "AVANTAJLI" OLARAK KODLANMIŞLAR!

Yerlikaya'nın açıklamasında yakalanan şüphelilerle ilgili "Münferit sınav soruşturmaları kapsamında, sınav öncesinde soruların kendilerine verildiğine dair haklarında beyan bulunan ve mülakatlarda avantajlı olarak kodlandıkları tespit edildi" detayı da dikkat çekti.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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