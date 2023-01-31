Son dakika | Sınav sorularını usulsüz şekilde almışlar! KPSS, ALES, YDS... 32 ilde dev operasyon: FETÖ bağlantısı tespit edildi

Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik olarak şüphelilerden bir kısmı hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçlarından, bir kısmı hakkında ise sadece Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma dosyaları kapsamında; 35 şüpheli hakkında Ankara merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon ve gözaltı kararı verildi.

(İHA)

