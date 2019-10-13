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Son dakika! Şırnak'ta 53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 18:49 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde Suriye sınır hattında bulunan 53 köyde eğitime 3 gün ara verildiği bildirildi.

Son dakika! Şırnak'ta 53 köyde eğitime 3 gün ara verildi

Şırnak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "9 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Şırnak ilimize bağlı Cizre ve Silopi ilçelerimizde bulunan Suriye sınırındaki 33 köy okulunda 3 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

İDİL İLÇESİNDE 20 KÖYDE DE EĞİTİME 3 GÜN ARA VERİLDİ

Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı 20 köyde, Barış Pınarı Harekatı'nın güvenlik önlemleri kapsamında, eğitime 3 gün ara verildi.

İdil Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23'üncü ve 26'ncı maddelerinde istinaden Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilçemize bağlı Kozluca, Yeşilce, Çığır, Gültepe, Yeniköy, Tepecik, Alakamış, Babet, Gedik, Ocaklı, Yolaçan, Köyceğiz, Yağmurca, Çayırlı, Okçu, Pınarbaşı, Duruköy, Ortaköy, Yavşan ve Yukarı Yavşan köylerimizdeki okullarda, 14 Ekim 2019 tarihinden itibaren 3 gün süre ile tedbiren eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi.

(DHA)

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