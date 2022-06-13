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  4. Son dakika: Şırnak'ta Eren Abluka-17 operasyonu başlatıldı

Son dakika: Şırnak'ta Eren Abluka-17 operasyonu başlatıldı

13.06.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanlığınca Şırnak’ta 574 personelin katılımıyla Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı.

Son dakika: Şırnak'ta Eren Abluka-17 operasyonu başlatıldı

Son dakika: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde “Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu” başlatıldı.

574 PERSONEL KATILIYOR

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 574 personel görev alıyor.

Kaynak: İHA


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Şırnak
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