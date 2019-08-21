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SON DAKİKA! Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit, 3 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 16:34 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Silopi ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonunda bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

SON DAKİKA! Şırnak'tan acı haber! 1 asker şehit, 3 asker yaralı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Silopi ilçesi sınırlarında bulunan Kösreli köyü bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışanlarının emniyetini almak ve bölgede bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirmesi maksadıyla icra edilen "Şehit Güvenlik Korucusu Süleyman Tosun" operasyonu düzenlendi.

Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. (AA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Daha bu sabah dağlar teröristlerden temizlendi yazısı vardı. İLGİNÇ.
nerede la o kayyum atayanlar,daha ilk gunu sehit habrri geldi
ah dünya ah bilalar sagolsun fakiri gitmis kimin umrunda Allah rahmet eylesin
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