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Son dakika: Şırnak'tan acı haber geldi! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:10 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Son dakika: Şırnak'tan acı haber geldi! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Silopi ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bu sabah saat 05.30 sıralarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı personel, helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ORDU'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı'nda yürütülen Şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonunda, PKK'lı teröristlerin daha önce araziye tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu Cizre Asayiş Komanda Bölük Komutanlığı'nda görevli Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı, şehit oldu. Şehit askerin acı haberi memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesindeki ailesine ulaştı. Eve gelen Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten ve askeri yetkililer, annesi Emine ve babası Bahattin Damcı'ya oğullarının şahadet haberini verdi. Şehidin, 841 Sokak'taki evinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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