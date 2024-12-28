SON DAKİKA | Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı'da PKK elebaşı Öcalan ile görüşüyor

Son dakika haberi: DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan İmralı Adası'nda, PKK elebaşı Öcalan ile görüşüyor.

Dün, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı'yı ziyaret etmek isteyen DEM Parti heyetine izin verildiğini bildirmişti.

Bakan Tunç, AA muhabirine, DEM Parti'den İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'ın, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etmelerine izin verildiğini belirtmişti. Yılmaz Tunç, ziyaretin hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü gerçekleşeceğini aktarmıştı.