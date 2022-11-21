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  4. Son dakika: Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafı sonrası Mısır'dan ilk yorum! 'İkili ilişkilerin geliştirilmesi...'

Son dakika: Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafı sonrası Mısır'dan ilk yorum! 'İkili ilişkilerin geliştirilmesi...'

21.11.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Katar'da yapılan Dünya Kupası'nın açılış maçına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır lideri Sisi ile selamlaşmıştı. O fotoğraf karesinin ardından Mısır'dan ilk açıklama geldi! Mısır Cumhurbaşkanlığı, Sisi ile Erdoğan'ın tokalaşmalarının ikili ilişkilerde ilerlemenin başlangıcı olduğu konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Son dakika: Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o fotoğrafı sonrası Mısır'dan ilk yorum! 'İkili ilişkilerin geliştirilmesi...'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin yıllar sonra kurduğu temasın yankıları birden çok ülkede sürüyor. Son olarak Mısır'dan gelen açıklama dikkatleri çekti.

MISIR'LA YENİ DÖNEM!

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada "Erdoğan ve Sisi'nin Katar'daki el sıkışması ikili ilişkileri geliştirmenin başlangıcı olacak" ifadelerine yer verildi.

Erdoğan, 2022 Dünya Kupası'nın açılış törenine katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da liderler ve devlet temsilcileriyle bir araya gelmiş, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin de aralarında bulunduğu liderlerle ayaküstü sohbet etmişti.

"SÜRECİN BAŞLAMASI İÇİN ADIM ATILDI"

Erdoğan, Sisi'yle görüşmesine ilişkin Katar dönüşünde gazetecilerin yönelttiği soruya şu yanıtı vermişti:

"Bir süreç başlayabilir demiştik. Böyle bir sürecin başlaması için burada bir adım atılmış oldu ve hayırlısıyla görüşmeleri yaptık. Temennim odur ki, önce bakanlarımızla başlayan bir süreci, daha sonra inşallah üst düzey görüşmelerle iyi bir noktaya taşıyalım istiyoruz. Çünkü olaya ben şöyle bakıyorum, Türkiye-Mısır arası, bir liderler buluşması değildir, Türk milleti ile Mısır halkının geçmişteki birlikteliği bizim için çok önemlidir. Yeniden niye olmasın, yeniden niye başlamasın? Bunların sinyalini verdik. İnşallah fevkalade bir hal olmadıktan sonra bu adımı hayırlısıyla atarız. Bizim tabii kendilerinden tek isteğimiz; bu görüşmelerle birlikte, bize karşı Akdeniz’de tavır içinde olanlara yönelik burada biz barışı ikame edelim, onunla beraber yolumuza inşallah devam edelim."

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