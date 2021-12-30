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Son dakika: Şişli'de akılalmaz olay! Hem İETT şoföründen dayak yedi hem soyuldu

30.12.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İstanbul'da bir genç durak dışı bir yerde inmek istediği için Şişli'de İETT şoförü tarafından darp edildi. Gencin üstünden düşen telefon ise başka bir yolcu tarafından çalındı. Yaşanan akılalmaz olayın görüntüleri ise kameralar tarafından kaydedildi.

Son dakika: Şişli'de akılalmaz olay! Hem İETT şoföründen dayak yedi hem soyuldu

Son dakika haberi... Şişli’de trafik nedeniyle otobüsten durak dışı inmek isteyen 30 yaşındaki genç, tartıştığı İETT şoförü tarafından feci şekilde darp edildi. Gencin üstünden düşen cep telefonu ise başka bir yolcu tarafından çalındı. Darp ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Cafer Öztürk, akşam saatlerinde 65A Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan İETT otobüsüne bindi. Otobüs Fabrikalar Durağı’na yaklaşmakta olduğu esnada trafik nedeniyle uzun süre bekledi. O esnada otobüste yolcu olarak bulunan Öztürk, durak dışı inmek için şoföre kapıyı açmasını söyledi. Şoförün durak dışı kapıyı açamayacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, Öztürk’e saldırmaya başladı.

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HEM DAYAK YEDİ HEM SOYULDU

Dışarıya taşan kavgada yere düşen genç, şoför tarafından tekme ve tokatlarla feci şekilde darp edildi. Vatandaşların da dehşeti yaşadığı olayda, darp edilen gencin cep telefonu da yere düştü. Telefon o esnada otobüsteki yolculardan biri tarafından çalındı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından yolcular ve şoför otobüse binerek yoluna devam ederken, genç ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından emniyete giden genç, otobüs şoförü ve telefonunu çalan şahıs hakkında şikayetçi oldu.
Polis olayla ilgili çalışma başlattı. (İHA)

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İstanbul
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