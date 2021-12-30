HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: Şişli'de otel odasında öldürülmüştü! Korkunç itiraflar: Ellerimle boğdum

SON DAKİKA: Şişli'de otel odasında öldürülmüştü! Korkunç itiraflar: Ellerimle boğdum

30.12.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Şişli'de Tunuslu kadını otel odasında öldüren yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi. Zanlının boynundaki tırnak çiziğine benzer izler dikkat çekerken zanlının ifadesi de ortaya çıktı. Zanlının, “Koli bandıyla ağzını, ellerini bağladım, ellerimle boğdum” dediği öğrenildi. Öte yandan öldürdüğü kadının kendisini aldattığını düşünen zanlı daha sonra, kadının telefonunu incelemek istedi. Ancak şifresini bilmediği için telefonu açamadı.

SON DAKİKA: Şişli'de otel odasında öldürülmüştü! Korkunç itiraflar: Ellerimle boğdum

Geçtiğimiz gün Şişli'de meydana gelen olayda, Tunuslu Mariyam Aloui Ep Guitni otel odasında ağzı bantlı, el ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuş, polis zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu cinayeti işlediği belirlenen yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

Son dakika haberine göre, Guitni'yi otel odasında vahşice öldüren yabancı uyruklu Mohammad O.E.A.’nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen zanlının itirafları kan dondurdu.

AĞZINI VE ELLERİNİ KOLİ BANDIYLA BAĞLADI, ELLERİYLE BOĞDU

Öldürülen Mariyam Aloui Ep Guitni ile Mohammad O.E.A.’nın sosyal medya üzerinden tanıştığı ve birkaç aydır birlikte oldukları öğrenildi. Zanlının iddiasına göre, olayın yaşandığı gece Mariyam Aloui Ep Guitni ona kendisini artık istemediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen zanlı, “Ben sana masraf ettim, telefon aldım sen beni nasıl istemezsin” dedikten sonra, kadınla zorla birlikte oldu. Ardından Mohammad O.E.A. otel odasında bulduğunu öne sürdüğü koli bandıyla Tunuslu kadının ağzını, ellerini ve ayaklarını bağlayıp, elleriyle boğdu.

Screenshot_4

Öldürdüğü kadının telefonunun şifresini öğrenmek için kadının arkadaşlarını aradı
Öldürdüğü kadının kendisini aldattığını düşünen zanlı daha sonra, kadının telefonunu incelemek istedi. Ancak şifresini bilmediği için telefonu açamadı. Zanlının, bunun üzerine kadının kız arkadaşlarını arayarak şifresini öğrenmeye çalıştığı belirlendi.

Screenshot_5

17 DEĞİL 27 YAŞINDA ÇIKTI

Mohammad O.E.A.’nın Şişli’deki otele giriş yaparken, sahte bir kimlik kullandığı ortaya çıktı. Kimlikteki bilgilerde 2004 doğumlu olarak görülen zanlının, aslında 1994 doğumlu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin şubeden adliyeye sevk edildiği esnada boynunda görülen izlerin de, kendisine direnmeye çalışan Mariyam Aloui Ep Guitni’ye ait olduğu belirlendi.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
7 yaşındaki kızının boğazını kesmişti! Yeni gelişme7 yaşındaki kızının boğazını kesmişti! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
cinayet Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'randevu' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'randevu' açıklaması

Göğsünün yarısını açıkta bıraktı! "Çatlayacaklar"

Göğsünün yarısını açıkta bıraktı! "Çatlayacaklar"

Evli şarkıcıyla aşk iddiası! "Gizlice buluşup..."

Evli şarkıcıyla aşk iddiası! "Gizlice buluşup..."

Antalya'da 'kırmızı kod' alarmı! Cadde ve sokaklar boşaldı

Antalya'da 'kırmızı kod' alarmı! Cadde ve sokaklar boşaldı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığına alınmadı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığına alınmadı

El ve ayaklara dikkat! Omicron'da yeni belirti

El ve ayaklara dikkat! Omicron'da yeni belirti

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.