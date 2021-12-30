Son dakika... Şişli’de otel odasında vahşet! Yüzü bantlı, el ve ayakları bağlı halde kadın cesedi bulundu

Son dakika haberine göre kadın cinayeti haberi İstanbul Şişli'den geldi. Kan donduran olay, dün sabah 11.30 sıralarında bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel görevlisi temizlik yapmak için otelin 5’inci katındaki odaya girdi. Görevli odaya girdiğinde, kol ve ayakları bağlanmış, yüzü bantlanmış halde duran bir kadın gördü. Otel çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. 112 personelince yapılan müdahalenin ardından kadının hayatını kaybettiğini belirlendi.

YÜZÜ BANTLANIP, KOLLARI VE AYAKLARI BAĞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Otel odasında bulunan cesedin Tunuslu Tariyam Aloui Ep Guitni’ye (31) ait olduğu öğrenildi. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine, olay yeri inceleme ekipleri otele gelerek çalışma yaptı. Ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, Tunuslu kadının yüzünün büyük bir kısmı bantlanıp, kolları ve ayakları bağlanarak öldürüldüğünü tespit etti.

ARKADAŞLAR ŞOKE OLDU

Mariyam Aloui Ep Guitni’nin ölüm haberini alan arkadaşları da olayın yaşandığı otele geldi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen kadınlar, olayın şokunu uzun süre üzerlerinden atamadı. Arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan kadınlardan biri sık sık otelin dışına çıkarak istifra etti. Öte yandan, Tunus uyruklu Mariyam Aloui Ep Guitni’nin olayın yaşandığı gece, biriyle kahve içeceğini söyleyerek arkadaşlarının yanından ayrıldığı, daha sonra da kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Mariyam Aloui Ep Guitni’nin bir arkadaşı ve temizlik görevlisi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ, ODADAN SON AYRILAN YABANCI UYRUKLU KİŞİ

Alınan bilgiye göre, Mariyam Aloui Ep Guitni saat 22.19’da olayın yaşandığı otele gelerek 5’inci kattaki odaya girdi. Tunuslu kadının girdiği odanın ise 17 yaşındaki yabancı uyruklu bir erkek tarafından tutulduğu ortaya çıktı. Yabancı uyruklu’nun 19.43’te otele geldiği, bir süre sonra otelden çıkıp 19.58’de içinde alkol olan poşetle tekrar otele giriş yaptığı belirlendi. Yabancı uyruklu şüpheli 23.36 sıralarında odadan çıkarak otelden ayrıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ikilinin kaldığı odaya giren başka kimsenin olmadığını tespit etti. Kadının, yabancı uyruklu şahsın odadan ayrılmasının ardından ölü bulunmuş olması, cinayeti bu kişinin işlemiş olabileceği yönündeki ihtimali artırdı. Ekipler, eşkali ve kimliği belirlenen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

TUNUSLU KADININ CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerince Mariyam Aloui Ep Guitni’nin cansız bedeni üzerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

"ELLERİ KOLLARI BAĞLI HALDE ÖLÜ BULUNMUŞ"

Olayın yaşandığı otelin yanında bulunan restoranda çalışan Osman Şenel, "Sabah erken saatlerde iş yerine geldik. Polis arkadaşların buraya geldiğini gördük. Galiba otelde cinayet işlenmiş. Sanırım bir kadın müşteri, elleri, kolları bağlı halde ölü bulunmuş. Biz görmedik ama içeridekilerin söylediği kadarıyla olay bu şekildeymiş. Şu an polisler inceleme yapıyor" dedi.

(İHA)

