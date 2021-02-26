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Son Dakika: Sivas Suşehri'nde yüz yüze eğitim kararı! Tüm okullar açılıyor

26.02.2021 15:13 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Sivas Suşehri'nde yüz yüze eğitim kararı! Tüm okullar açılıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Hıfzıssıhha Kurulu, son 7 günde ilçede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmemesi üzerine tüm kademe okulları eğitime açma kararı aldı.

Suşehri Kaymakamı Hidayet Sarı, yazılı açıklamasında, 1 Mart Pazartesi günü ilçedeki tüm okullarda eğitime başlanacağını belirtti.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, ilçede son 7 günde hiç vaka görülmemesi üzerine aldığı karar hakkında bilgi veren Sarı, "Okullarda her sırada bir öğrenci oturması sağlanmak şartıyla eğitime haftada 5 gün ve yüz yüze devam edilecek." ifadesini kullandı.

Sınıf mevcudunun çok olduğu, yeterli büyük dersliklerinin bulunmadığı ya da sınıfların bölünmesi halinde yeterli öğretmen ya da dersliğin olmadığı okullarda ve sınıflarda ise sınıfların bölünerek, her sırada bir öğrencinin oturması sağlanmak şartıyla haftanın 2 günü yüz yüze eğitim verileceğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:

"Bu durumda tüm liselerde, köy okullarında, okul öncesi eğitim kurumlarında, ortaokulların 8. sınıflarında, Cumhuriyet Ortaokulunda, Kemalpaşa İlkokulunda, İmam Hatip Ortaokulunda ve TOKİ Kösedağ İlkokulu-Ortaokulunda eğitim haftada 5 gün ve yüz yüze devam edecek. Ancak müzik, beden eğitimi, görsel sanatlar gibi dersler uzaktan eğimle verilmeye devam edecek. Atatürk Ortaokulu'nun 5, 6 ve 7. sınıflarıyla Hürriyet İlkokulunda sınıflar ikiye bölünerek, her sırada bir öğrencinin oturması sağlanmak üzere, eğitim haftanın 2 günü yüz yüze verilecek."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas yüz yüze eğitim
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