HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Son dakika: Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 22:50 | Son Güncelleme

Sivas'ın Zara ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara yol açmadı.

Son dakika: Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21.29'da merkez üssü Zara ilçesine bağlı Beypınar köyü'nde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünde köylüler, sarsıntı ile birlikte evlerinden dışarı çıktı. İlk belirlemelere göre deprem, ilçe ve köylerinde hlerhangi bir yıkıma yol açmadı.

"CAN VE MAL KAYBI YOK"

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Beypınar Köyü Muhtarı Cemal Aktaş, "8-10 saniye kadar bir sarsıntı oldu. Depremi hissettik. Biz dışarıya çıktık. Mezralarımızı falan aradık. Ama çok şükür bir sıkıntı yok. Can ve mal kaybı yok" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları Ülkelere göre değişiyor! İşte kadınların güzellik standartları
‘Kanal İstanbul Yapılırsa Marmara Denizi Ölür’‘Kanal İstanbul Yapılırsa Marmara Denizi Ölür’
Buzda kayarak devrilen TIR'ın altında kalan sürücü öldüBuzda kayarak devrilen TIR'ın altında kalan sürücü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas deprem Son Depremler AFAD Son Depremler Kandilli Rasathanesi son depremler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Manisa beşik gibi! Deprem sonrası ilk görüntüler

Ceren Özdemir’in annesinden duygulandıran paylaşım

Ceren’in annesinden duygulandıran paylaşım

Manisa'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından 11 artçı sarsıntı meydana geldi

Manisa beşik gibi! 11 deprem daha...

Manisa Valisi Ahmet Deniz, depremin bilançosunu açıkladı

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Manisa Akhisar'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Detayları Bakan Soylu açıkladı: Bir kaç gün içerisinde Kapan 5 geliyor

Detayları Bakan Soylu açıkladı! Yeni operasyon geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.