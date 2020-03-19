Son dakika! Sivas'ta deprem

Ayr\u0131nt\u0131lar gelecek... window._taboola = window._taboola || []; _taboola.push({mode: "thumbnails-g", container: "taboola-below-article-thumbnails-32", placement: "Below Article Thumbnails 2", target_type: "mix"}); G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u0130kinci el d\u00fckkan\u0131ndan ald\u0131, ger\u00e7ek de\u011ferine inanamad\u0131Koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 ultraviyole \u0131\u015f\u0131k \u00f6nlemiKas\u0131klar\u0131n\u0131zda a\u011fr\u0131 ya\u015f\u0131yorsan\u0131z nedeni bu olabilir!