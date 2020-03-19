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  4. Son dakika! Sivas'ta deprem

Son dakika! Sivas'ta deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 11:14 | Son Güncelleme

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre göre saat 11:04'te merkez üssü Sivas olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Sivas'ta deprem

Ayrıntılar gelecek...

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Sivas deprem

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