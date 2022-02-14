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  4. Son dakika: Sivas'ta korkunç olay! Cesedi parçalanmış olarak bulundu

Son dakika: Sivas'ta korkunç olay! Cesedi parçalanmış olarak bulundu

14.02.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir evde iki kişinin cansız bedeni bulundu. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemede baba ve oğula ait olduğu cesetlerden bir tanesinin parçalanmış olduğu bildirildi.

Son dakika: Sivas'ta korkunç olay! Cesedi parçalanmış olarak bulundu

Son dakika... Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir evde iki kişi ölü bulundu. Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede korkutucu görüntüyle karşılaştı. Cesetlerden bir tanesinin vücudunun parçalanmış olduğu ortaya çıktı.

Eskikapımahmut köyünde yaşayan Ö.K'yi (44) evinin bahçesinde hareketsiz görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ö.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KORKUTUCU GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTILAR

Evin içinde de inceleme yapan jandarma ekipleri, Ö.K'nin babası olduğu değerlendirilen M.K'yi (74) vücudu parçalanmış halde buldu.

Köyde hayvancılık yaptıkları öğrenilen Ö.K. ve M.K'nin cenazeleri incelemenin ardından İmranlı İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ö.K'nin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu iddia edildi. (AA)

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Sivas
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