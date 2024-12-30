Son dakika| AFAD duyurdu: Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den açıklama

Son dakika deprem haberi...Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.30'da Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem 8.41 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremle ilgili şimdilik olumsuz bir bilgiye ulaşılmadı.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ!

Sivas Valiliği'nden açıklama geldi. Vali Yılmaz Şimşek, "Merkez üssü Ulaş ilçemiz olan 4.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başlamıştır. Allah, ülkemizi tüm felaketlerden korusun." dedi.

Merkez üssü Ulaş ilçemiz olan 4.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Ekiplerimiz saha taraması çalışmalarına başlamıştır.



Allah, ülkemizi tüm felaketlerden korusun. https://t.co/hbQJBFaUwq — Yılmaz Şimşek (@valisimsek) December 30, 2024

NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Naci Görür de depremin ardından yaptığı paylaşımda "Demin Kertmekaracaören-Ulaş/Sivas’ta 4,3 deprem oldu. Ecemiş Fay Zonunda. Daha önce belirttiğim gibi, 6 Şubat depremlerinin enerji transferinin bu depremde bir etkisinin olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.