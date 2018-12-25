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Son dakika! Sivas Valisi Twitter hesabından duyurdu: Okullara 1 gün kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 17:23 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Sivas Valisi Salih Aydın, gelişmeyi Twitter hesabından duyurdu.

Meteoroloji verilerine göre, Sivas'ta gece beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, eğitime kar yağışı nedeniyle ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu. Ayhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26.12.2018 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 (bir) gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." (DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
''dışarı çıkmayacagınıza'' ne kadar saçma bir cümledir. bunu yazan bir vali..
En iyi yaptiginiz en kolay isiniz bu zaten hep gorevden kacmak sorumluluk almamak...
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