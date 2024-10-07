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  4. Son dakika | Siyaset dünyasından acı haber: Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika | Siyaset dünyasından acı haber: Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

07.10.2024 11:57
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Son dakika haberi: Saadet Partisi kurucu genel başkanı Recai Kutan'dan acı haber geldi. Siyaset dünyasının tanındık isimlerinden, bir dönem bakanlık da yapan Recai Kutan 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Son dakika | Siyaset dünyasından acı haber: Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Milli Görüş hareketinin önde gelenlerinden Recai Kutan hayatını kaybetti.

BAKANLIK YAPTI, ERBAKAN'IN YAKININDAYDI

Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı olan Recai Kutan, Necmettin Erbakan'ın da yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Kutan 1996-1997 aralığında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak, 1977-1978 yılları arasında İmar ve İskân Bakanı olarak görev yapmıştı.

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Fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından Recai Kutan, 2001'de Saadet Partisi'nin ve kurucu genel başkanlık görevini üstlenmişti.

SAADET PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Acı haber Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından da duyuruldu. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Başımız sağ olsun. Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanımız, Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz, ESAM Genel Başkanı Muhterem Büyüğümüz Recai Kutan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun."

654Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recai Kutan
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