Son dakika | Siyasette 'Sezen Aksu' polemiği! Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Son dakika: Sezen Aksu’nun "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı ve şarkı sözleri gündem yarattı. Aksu'nun 2017 yılında müzisyen Yaşar Gaga ile çıkardığı şarkının "Binmişiz bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e..." sözleri sosyal medyada olay oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Sezen Aksu'ya dini değerlere hakaret ettiği için dava açılması gerektiğini belirterek tepki gösterirken, diğer bir kesim de Aksu'ya destek çıktı.

SİYASETTE "SEZEN AKSU" POLEMİĞİ

"Sezen Aksu" polemiği siyasete de sıçradı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisin bugünkü grup toplantısında "Minik Serçe" lakaplı şarkıcıya çok sert tepki gösterdi.

DEVLET BAHÇELİ: SERÇEYSEN SERÇELİĞİNİ BİL

MHP lideri Bahçeli, "Yazdığı ucube şarkının sözleri arasında Hz. Adem ve Havva'ya cahil diyen sorumsuz şarkıcının sefalet hali, cehalet çukuru açık seçik. Sanatçıya diyorum ki serçeysen serçeliğini bil sakın kuzgunluğa heves etme." ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

MHP liderinin bu sözleri sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girerken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sanatçıdır konuşacak. Sanatçılar bu ülkenin iç sesidir. Kimse gündem değiştirmek için bu sesleri kısamaz." ifadelerini kullanarak Aksu'ya destek çıktı.

ALİ BABACAN DA DESTE VERDİ

Aksu'ya bir destek de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Bbacan yaptığı paylaşımda "Türkiye ancak fikir ve ifade özgürlüğü zemininde yükselebilir. Sanatçılarımız da sanatlarını icra ederken özgür olmalıdır. Şarkı sözlerini çarpıtan zihniyet bu ülkeye sadece kötülük yapmaktadır. Sezen Aksu'nun hedef alınması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.



