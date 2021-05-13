Son Dakika: Siyasilerden Mescid-i Aksa açıklaması: Bu zulme ortaklar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye saldırılarına değinerek, "Bu, bütün İslam dünyasını, 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, bayramını zehir eden bir tablo. Tepkimiz Musevilere, Yahudilere karşı değil siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, bir zulüm mekanına çeviren siyonist İsrail zihniyetine karşıdır. Başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın uluslararası hukuka aykırı bu tutum, işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak tavır alması lazım. Kudüs ve Mescid-i Aksa'da barış, huzur sağlanmadığı sürece başta Orta Doğu olmak üzere bütün dünyada barışın tesis edilebilmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Siyasi birçok isim bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Gündemlerinde İsrail 'in Filistin lilere yönelik saldırıları vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kudüs Filistinlilerindir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak inşallah gelecekte haklı yerini alacaktır. Kudüs'ün zorla İsrail'in başkenti olduğunu kabul ettirmeye çalışan ülkeler bu zulme ortaktır." açıklamasını yaptı.

"KÜRESEL BİR ADALETSİZLİK VE ZULÜM VAR"

Bayram namazı sonrasında vatandaşlarla bayramlaşıp çocuklara hediye veren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki vahşet ve barbarlık nedeniyle bayrama hüzünle girildiğini dile getirdi.

İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'daki bu zulmün bir an önce sona ermesi ve Mescid-i Aksa ile Kudüs'ün özgürleşmesi için dua ettiklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Tüm insanlığın, vicdanı olan herkesin, hukuk ve insanlıkla bağdaşmayan tavırlarla ilgili sesini yükseltmesi, uluslararası mekanizmaların bu hukuk dışılığa son vermek için hareket etmesi insanlık adına hepimizin ortak beklentisidir. Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur."

Bayram sevincinin ülke genelinde yaşandığını aktaran Gül, küslük ve dargınlıkların sona erdiği, birlik ve beraberliğin katlanarak arttığı bir bayram yaşamayı temenni etti.

Bakan Gül, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, "Pandemi koşullarında bir bayram idrak ediyoruz. İnşallah salgınla geçirdiğimiz son bayram olur. Önümüzdeki bayramlarda sağlık ve sıhhatli bayramlara kavuşuruz. Tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum." diye konuştu.

