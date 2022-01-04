SON DAKİKA | "Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" demişti! O iğrenç sözler sonrası Suriyeli iki kişi ile ilgili yeni gelişme

Son dakika haberi: Sosyal medya üzerinden Suriye uyruklu iki kişi, bir video görüşmesinde Türk kadınlarına yönelik iğrenç ifadelerde bulundu. Sosyal medyada gündem olan ve "Türk kızlarına, sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" şeklinde iğrenç ifadeler kullanılan videodaki iki kişiden biri İzmir'de, diğeri ise Aydın'da yakalandı. Tepki çeken olayda iki Suriyeli, savcının talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Suriye uyruklu iki kişi, bir Türk erkekle sosyal medyada yaptıkları görüntülü görüşme sırasında Türk kadınına hakaretlerde bulundu. Görüştükleri kişinin Türkiye'de yaşadıklarını hatırlatmasına rağmen bu kişiler hakaretlerini sürdürdü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Soruşturma başlatan polis ekipleri, iki şüpheliden M.E.A.’yı İzmir'de, K.S.A.’yı ise Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından iki şüpheli, adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüpheliler, savcını talimatıyla sınır dışı edilmek üzere Aydın İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Kamu düzenini bozup, infial yaratmak suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı da getirilen iki şüphelinin yarın sınır dışı edilecekleri bildirildi.

