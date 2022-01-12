Son Dakika: "Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" demişti! Suriyeli 2 kişi sınır dışı edildi

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinde Türk milleti hakkında galiz ifadelerde bulunan yabancı uyruklu 2 kişi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bir görüntülü görüşmede Türk kadınına hareketlerde bulunan iki kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması sonucu görüntülere tepki yağmıştı. Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yabancı uyruklu 2 kişi işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Aydın Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sosyal medya platformları üzerinden Türk milleti hakkında, galiz ifadeler kullandıkları tespit edilen, yabancı uyruklu 2 kişi hakkında Valiliğimizce derhal bir inceleme başlatılmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde 2 Ocak 2022 tarihinde iki şüpheliden biri İzmir ilinde, diğeri ise Aydın ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu yabancıların, 3 Ocak 2022 tarihinde Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi’nde idari iş ve işlemleri yapılmıştır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici söylemlerde bulunduğu tespit edilen söz konusu yabancı uyruklu 2 kişinin, 5 Ocak 2022 tarihinde Aydın Geri Gönderme Merkezi’nce ülkelerine geri dönüş işlemleri tamamlanmıştır” ifadeleri yer aldı. (İHA)

NE OLMUŞTU?

Suriye uyruklu iki kişi, bir Türk erkekle sosyal medyada yaptıkları görüntülü görüşme sırasında Türk kadınına hakaretlerde bulunmuştu. Görüştükleri kişinin Türkiye'de yaşadıklarını hatırlatmasına rağmen bu kişiler hakaretlerini sürdürmüştü. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

"Türk kızlarına, sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" şeklinde iğrenç ifadeler kullanılan videodaki iki kişinin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekmişti.



