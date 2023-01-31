Son dakika: SMA Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca duyurdu... Artık iki ilaç tedavi rehberinde

Son dakika: Merakla beklenen SMA Bilim Kurulu toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"SMA Bilim Kurulumuz toplandı. Evlilik öncesi ve yenidoğan taramaları önemli tedaviye erken başlanmasını sağladı. Bu sayede yükleme dozunu alanlar için 6 aylık sağ kalım %100. Artık iki ilaç tedavi rehberinde."

SMA Bilim Kurulumuz toplandı. Evlilik öncesi ve yenidoğan taramaları önemli tedaviye erken başlanmasını sağladı. Bu sayede yükleme dozunu alanlar için 6 aylık sağ kalım %100. Artık iki ilaç tedavi rehberinde. pic.twitter.com/kolwdau3Hp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 31, 2023



