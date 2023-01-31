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  4. Son dakika: SMA Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca duyurdu... Artık iki ilaç tedavi rehberinde

Son dakika: SMA Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca duyurdu... Artık iki ilaç tedavi rehberinde

31.01.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... SMA Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda "Evlilik öncesi ve yenidoğan taramaları önemli tedaviye erken başlanmasını sağladı. Bu sayede yükleme dozunu alanlar için 6 aylık sağ kalım %100. Artık iki ilaç tedavi rehberinde." ifadelerini kullandı.

Son dakika: SMA Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca duyurdu... Artık iki ilaç tedavi rehberinde

Son dakika: Merakla beklenen SMA Bilim Kurulu toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"SMA Bilim Kurulumuz toplandı. Evlilik öncesi ve yenidoğan taramaları önemli tedaviye erken başlanmasını sağladı. Bu sayede yükleme dozunu alanlar için 6 aylık sağ kalım %100. Artık iki ilaç tedavi rehberinde."


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Fahrettin Koca son dakika sma

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