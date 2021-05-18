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  4. Son Dakika: 'Sofi Nurettin' kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika: 'Sofi Nurettin' kod adlı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

18.05.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre terör örgütü PKK’nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK’nın sözde Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod adlı teröristin saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri paylaştı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün kabine toplantısı sonrasında teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

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