Son dakika: Soğuk hava dalgası geliyor mu? Kar yağışı olacak mı? 10 Ocak deniyordu ama...

Son dakika: İklim krizi nedeniyle kurak geçen kış mevsiminde kar yağışının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Hava Forum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kötü haberi verdi.
Hava Forum'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"8-10 Ocak 2023 İzlanda mücadelesini maalesef kaybediyoruz. Son verilere göre üzerimizdeki kuvvetli kutup soğukları İzlanda alçak basıncının baskısıyla Türkiye'yi sıyırıp Kafkaslar'a doğru kayıyor. İzlanda bizi rahat bıraksaydı, bu kutup soğukları Türkiye'ye akacaktı. Takipteyiz."
8-10 Ocak 2023 İzlanda mücadelesini maalesef kaybediyoruz. Son verilere göre üzerimizdeki kuvvetli kutup soğukları İzlanda alçak basıncının baskısıyla Türkiye'yi sıyırıp Kafkaslar'a doğru kayıyor. İzlanda bizi rahat bıraksaydı, bu kutup soğukları Türkiye'ye akacaktı. Takipteyiz. pic.twitter.com/bRlu779IDD— Hava Forum (@HavaForum) January 4, 2023
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.