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  4. Son dakika: Soğuk hava dalgası geliyor mu? Kar yağışı olacak mı? 10 Ocak deniyordu ama...

Son dakika: Soğuk hava dalgası geliyor mu? Kar yağışı olacak mı? 10 Ocak deniyordu ama...

04.01.2023 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Hava durumu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kar yağışının ne zaman olacağı merak konusuyken, kötü haber geldi. Hava Forum'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kuvvetli kutup soğuklarının Kafkaslar'a doğru kaydığı belirtildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika: Soğuk hava dalgası geliyor mu? Kar yağışı olacak mı? 10 Ocak deniyordu ama...

Son dakika: İklim krizi nedeniyle kurak geçen kış mevsiminde kar yağışının ne zaman olacağı merak konusu oldu. Hava Forum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada kötü haberi verdi.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

KUTUP SOĞUKLARI KAFKASLAR'A KAYIYOR

Hava Forum'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8-10 Ocak 2023 İzlanda mücadelesini maalesef kaybediyoruz. Son verilere göre üzerimizdeki kuvvetli kutup soğukları İzlanda alçak basıncının baskısıyla Türkiye'yi sıyırıp Kafkaslar'a doğru kayıyor. İzlanda bizi rahat bıraksaydı, bu kutup soğukları Türkiye'ye akacaktı. Takipteyiz."

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Artvin çevreleri ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’da yer yer yoğun olmak üzere kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis bekleniyor.

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